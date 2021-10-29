Новая почта регистрирует новый бренд: займется криптопереводами и выпуском кредиток

Компания “Новая почта” подала заявку в “Укрпатент” на регистрацию торгового знака NovaSpace с криптовалютными и компьютерными КВЭДами. Под новой торговой маркой планируется предоставлять ряд финансовых услуг.
Такое решение принято для усиления финансовой составляющей бизнеса, сообщили в “Новой почте” на запрос dev.ua.
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Речь идет о расширении деятельности компании NovaPay, входящей в группу, с помощью увеличения количества продуктов и сервисов, которые не связаны с логистикой. Основанием для этого послужил запрос от клиентов – физлиц и бизнеса. Также принятый в этом году закон №1591-IX о платежных услугах расширил возможности для финансовых небанковских организаций.
По данным издания, “Новая почта” намерена использовать новый ТМ в сфере компьютеризации (9, 36 и 42 классы):
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