Межбанк: от сегодняшних торгов будет зависеть все курсообразование этой недели

Понедельник будет очень сложным днем на валютном рынке, и от исхода сегодняшних торгов во многом будет зависеть все курсообразование этой недели.
В пользу гривны играет один, но очень весомый фактор — период бюджетных платежей у бизнеса, который достигнет своего пика в четверг-пятницу. Против нацвалюты — множество различных по своему влиянию событий:
В этой ситуации пятничный существенный рост котировок обязательно спровоцирует спекулянтов на попытку продолжить «разогревать» курс доллара и сегодня. От «стойкости» покупателей и их умения анализировать рыночную ситуацию, а не поддаваться «стадному инстинкту», и будет зависеть в понедельник общий расклад спроса и предложения на межбанке, а значит — и курсовой тренд.
По прогнозу Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня составит порядка $ 140−230 млн при совершении до 450−630 сделок.
Нацбанку в понедельник выдержка тоже понадобится. Чиновники привыкли к избытку предложения валюты как за счет бизнеса, так и госкорпораций. И уже частично «избалованы» этим. Но при активном росте спроса регулятору может понадобиться вовремя перестроиться и не дать спекулянтам и крупным продавцам валюты сыграть на существенное повышение котировок. Готов ли к этому Нацбанк — покажут ближайшие дни. А своевременность его интервенций, соответствующих обстановке на торгах – будет решающим фактором для курсообразования ближайших дней.
Главное, чтобы НБУ «не прозевал» этап полного разворота котировок в сторону роста и подстраховал гривну. Тем более, что только за прошлую неделю он купил почти $ 860 млн и ресурсы для противостояния валютным ралли у него есть.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 15 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,10 — 26,35 грн, евро — коридор 29,85 — 30,20 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,24 / 26,26
евро — 30,01 / 30,03
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