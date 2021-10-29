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Межбанк: от сегодняшних торгов будет зависеть все курсообразование этой недели

Межбанк: от сегодняшних торгов будет зависеть все курсообразование этой недели

Понедельник будет очень сложным днем на валютном рынке, и от исхода сегодняшних торгов во многом будет зависеть все курсообразование этой недели.

В пользу гривны играет один, но очень весомый фактор — период бюджетных платежей у бизнеса, который достигнет своего пика в четверг-пятницу. Против нацвалюты — множество различных по своему влиянию событий:

  • в первую очередь пятничный взлет котировок доллара сразу до 26,24/26,26 гривен. Это напугало как покупателей, так и сами банки. И многие начнут оперативно закрывать свои контракты и позиции, чтобы подстраховать себя от рисков дальнейшего роста котировок. Отложенный спрос — опасная штука в условиях нашего обычно малообъемного межбанка;
  • во-вторых, пассивность нерезидентов в покупке новых ОВГЗ, постепенный рост стоимости энергоносителей в осенне-зимний отопительный сезон и начало сезона распродаж под эгидой «черной пятницы» изменяют соотношение притока валюты в страну и ее оттока. Учитывая еще и фактор пандемии на фоне необоснованно завышенных в Украине цен на многие товары широкого потребления. Многие украинцы стали все активнее скупать импортные товары на иностранных торговых площадках и отток валюты по этой статье с каждым разом растет в разы. Поэтому неслучайно многие крупные банки вынуждены заранее модернизировать свое программное обеспечение по денежным валютным переводам и оплатам в интернете в подобный период мировых распродаж товаров.

В этой ситуации пятничный существенный рост котировок обязательно спровоцирует спекулянтов на попытку продолжить «разогревать» курс доллара и сегодня. От «стойкости» покупателей и их умения анализировать рыночную ситуацию, а не поддаваться «стадному инстинкту», и будет зависеть в понедельник общий расклад спроса и предложения на межбанке, а значит — и курсовой тренд.

По прогнозу Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня составит порядка $ 140−230 млн при совершении до 450−630 сделок.

Нацбанку в понедельник выдержка тоже понадобится. Чиновники привыкли к избытку предложения валюты как за счет бизнеса, так и госкорпораций. И уже частично «избалованы» этим. Но при активном росте спроса регулятору может понадобиться вовремя перестроиться и не дать спекулянтам и крупным продавцам валюты сыграть на существенное повышение котировок. Готов ли к этому Нацбанк — покажут ближайшие дни. А своевременность его интервенций, соответствующих обстановке на торгах – будет решающим фактором для курсообразования ближайших дней.

Главное, чтобы НБУ «не прозевал» этап полного разворота котировок в сторону роста и подстраховал гривну. Тем более, что только за прошлую неделю он купил почти $ 860 млн и ресурсы для противостояния валютным ралли у него есть.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 15 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,10 — 26,35 грн, евро — коридор 29,85 — 30,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,00 — 26,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков около 20−25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 29,70 до 30,30 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 29,90 до 30,15 грн при спреде в пределах до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,24 / 26,26
евро — 30,01 / 30,03

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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