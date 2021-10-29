В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют почти два миллиарда гривен - Шмыгаль

По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн только по двум соглашениям, подписанным о разделе продукции по участкам Груновский и Ахтырский.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, подводя итоги экономических событий за неделю.
«Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Груновского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. В целом за последний год подписано 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа», — говорится в заметке.
Напомним, по оценкам Минэнерго, за первые 5 лет реализации соглашений о разделе продукции в добывающей отрасли может быть привлечено более 10 млрд грн инвестиций.
В конце 2020-начале 2021 года в Украине (впервые за 9 последних лет) было подписано соглашения о разделе продукции с пятью компаниями по восьми участкам. В частности, четыре участка было передано АО «Укргаздобыча».
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