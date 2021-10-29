0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 94 0

В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют почти два миллиарда гривен - Шмыгаль

В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют почти два миллиарда гривен - Шмыгаль

По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн только по двум соглашениям, подписанным о разделе продукции по участкам Груновский и Ахтырский.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, подводя итоги экономических событий за неделю.

«Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Груновского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. В целом за последний год подписано 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа», — говорится в заметке.

Напомним, по оценкам Минэнерго, за первые 5 лет реализации соглашений о разделе продукции в добывающей отрасли может быть привлечено более 10 млрд грн инвестиций.

В конце 2020-начале 2021 года в Украине (впервые за 9 последних лет) было подписано соглашения о разделе продукции с пятью компаниями по восьми участкам. В частности, четыре участка было передано АО «Укргаздобыча».

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.