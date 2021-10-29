Гречка, хлеб и мука: как изменились цены на бакалею за год

Среди бакалейных товаров с октября 2020 года по октябрь 2021 года подешевело только пшено: на 2,3%, до 17,48 грн за 1 кг.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С октября 2020 года гречневая крупа подорожала на 17,4% и в октябре 2021 года в среднем по стране продавалась по 43,44 грн за кг; рис за этот период вырос в цене на 18,8% (до 27,88 грн за кг); манная крупа — на 18,2% (до 17,29 грн за кг); ячневая — на 29,3% (до 15,06 грн за кг). Среди круп по сравнению с октябрем 2020 года подешевело только пшено: на 2,3% (до 17,48 грн за кг).

Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в октябре 2021 года в среднем по стране составила 31,57 грн за 1 кг (на 21,7% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного из муки первого сорта — 25,18 грн за 1 кг (на 22,1% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного — 26,05 грн за 1 кг (на 22,2% больше); батона — 17,10 грн за 0,5 кг (на 20,7% больше).

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 21,5% (до 23,30 грн за кг в октябре 2021 года); мука пшеничная – на 24,7% (до 14,48 грн за кг); сахар – на 51,9% (до 27,80 грн за кг), подсолнечное масло – на 67,0% (до 62,69 грн за 1 л).

Напомним, потребительские цены в октябре 2021 года против сентября 2021 года увеличились на 0,9%; против октября 2020 года – на 10,9%, против декабря 2020 года – на 8,5%. За январь-октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 9,2%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с сентябрем 2021 года составила 1,0%, С начала года – 6,6%.