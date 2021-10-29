Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 раз

Сегодня, 12 ноября, состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса госпредприятия «Электронмаш» (Киев) в рамках малой приватизации. Стоимость завода выросла со стартовых 66,7 млн грн до 970 млн грн (почти в 15 раз). Общее количество участников аукциона — 22. Они на протяжение нескольких часов делали ставки в режиме онлайн.
Самую высокую цену предложила компания «Лортен груп» — 970 млн грн и 1 копейку. Ближайший соперник — «Стрим капитал» — ровно 970 млн грн. Компания-победитель, по данным Youcontrol, зарегистрирована на ул. Рыбальской, 13, в Киеве. Основана в 2018 году. Уставный фонд составляет 100 грн. Конечный бенефициарный собственник — Олег Пиченевский из Никополя.
«Я поздравляю всех с очередным успешным аукционом. Сегодня заброшенный государственный актив получил своего нового собственника, который должен обеспечить выполнение социальных условий, выплату долгов этого предприятия, заработных плат», — прокомментировал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн-трансляции.
ФГИ выставил предприятие на продажу в конце октября 2021-го. Общая площадь объекта — более 100 тыс. кв. м. В его состав входят 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участка и 7 переданных в аренду объектов.
Все имущество, расположенное по Кольцевой дороге в Киеве, а также база отдыха в Черниговской области, находится в полуразрушенном состоянии, предприятие имеет более 13 млн грн долгов. Самым ценным активом завода называют земельный участок у Окружной дороги в Киеве площадью 13,76 га. На нем расположено более 107 тыс. кв. м зданий.
Согласно условиям приватизации, новый владелец обязан выплатить долги по зарплатам и сохранить рабочие места для 139 сотрудников предприятия.
«Электронмаш» основан в 1965 году на базе Киевского завода управляющих и вычислительных машин. Был ведущим предприятием по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР, на заводе разработали и выпустили первый персональный компьютер. Но с конца 1900-х годов «Электронмаш» прекратил производство.
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