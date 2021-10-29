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Маск продал акций Tesla еще на 690 миллионов долларов

Маск продал акций Tesla еще на 690 миллионов долларов

Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн долл.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы регуляторов.

Отмечается, что 11 ноября Маск продал 587 638 и 52 099 акций.

Акции Tesla подорожали на 0,5% до 1069 долл. на предыдущих торгах.

Напомним, генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, Маск продал акции для выполнения налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.

По материалам Економічна Правда
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