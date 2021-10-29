Маск продал акций Tesla еще на 690 миллионов долларов

Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн долл.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы регуляторов.
Отмечается, что 11 ноября Маск продал 587 638 и 52 099 акций.
Акции Tesla подорожали на 0,5% до 1069 долл. на предыдущих торгах.
Напомним, генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.
Как пишет WSJ, Маск продал акции для выполнения налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.
Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов9 ч. назад - 1385 21
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина6 ч. назад - 884 10
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений11 ч. назад - 160 5
До нового года стоимость интернета может возрасти на 20% — ИнАУВчера, 15:01 - 1337 5
Как правильно закрыть банковскую карту10 ч. назад - 4578 3
Как правильно закрыть банковскую карту10 ч. назад - 4578 3
«Дію» обновили и убрали одну функцию5 ч. назад - 1744 1
МВД опровергло мифы о радарах TruCam8 ч. назад - 1516
Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей8 ч. назад - 1497
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов9 ч. назад - 1385 21
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 663 1
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2316 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1003
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1151
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4759 4