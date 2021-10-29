Верховная Рада купит для своего автопарка автомобили почти за полмиллиона гривен каждый

Верховная Рада пополняет свой автопарк. Автобаза управления делами аппарата парламента накупила автомобилей почти на 18 млн грн.

Об этом появилась информация в системе Prozorro.

Парламент закупит два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в комплектации Prestige черного цвета по 1,43 млн грн.

Автомобили будут иметь четырехлитровый бензиновый мотор, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобили будут иметь следующее оснащение:

отделка сидений кожей с перфорацией;

элементы интерьера с серебристыми акцентами;

подогрев передних и задних сидений;

подушки безопасности;

система контроля утопления водителя.

Стоимость каждого Prado – 1,43 млн грн.

Также Верховная Рада закупит два автомобиля Toyota Camry в самой дорогой комплектации по 1,18 млн грн. Эта комплектация имеет акустическую систему JBL с усилителем и девять динамиков.

Машина также будет иметь кожаный салон, наружные зеркала с функцией автоматического наклона во время движения задним ходом, независимую регулировку температуры для второго ряда сидений, систему мониторинга слепых зон и систему предупреждения и торможения.

Еще одна обновка – микроавтобус Toyota Proace Verso в самой дорогой комплектации за 1,61 млн грн. Авто будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, ковровое покрытие пола, дополнительный кондиционер для пассажирского салона.