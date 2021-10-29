Карантин влияет на стаж: как отражаются простои предприятия на льготной пенсии

Из страхового стажа работника, занятого на «вредном» производстве (такие люди имеют право выходить на пенсию раньше установленного возраста), вычтут дни, во время которых предприятие простаивало, в том числе и из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет «Пенсионный Курьер», отвечая на вопрос: «Предприятие, на котором я работал во вредном цехе, во время карантина из-за пандемии коронавируса работало по отдельно установленному графику. В частности, в льготной справке указано, что в период с марта 2020 года по июнь 2021 года в цехе периодически были простои в работе, а именно — 44 дня. Как этот период будет отнесен к моему льготному стажу?»
«Если в льготной справке, которую выдало вам предприятие, указано, что в период с марта 2020 по июнь 2021 года было 44 дня простоев в работе, из льготного стажа будет изъято именно 44 дня» , — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что женщины могут досрочно выйти на пенсию, в том числе и занятые на вредных производствах, правда, при наличии определенного стажа.
В 2022 году право выхода на пенсию по возрасту в 60 лет будут иметь украинцы, чей страховой стаж составляет не менее 29 лет; в 63 года — украинцы со страховым стажем от 19 до 29 лет; 65 лет — если стаж составляет от 15 до 19 лет.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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