Размер субсидий в красной зоне карантина увеличится на 100-600 грн

В Украине из-за увеличения социальных нормативов в красной зоне карантина размер субсидий увеличится на 100−600 грн. Помощь монетизировали, то есть выдают наличными, поэтому экономию на оплате коммуналки можно оставить себе.

Об этом в комментарии Обозревателю заявил директор департамента социальной политики «Института местного развития» Антон Левицкий.

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В «красной» зоне на 50% увеличиваются нормативы потребления на одного человека холодной, горячей воды, газа и электричества. Но поскольку эти услуги недорогие, Левицкий уверяет, многие домохозяйства роста не заметят:

«Это увеличение составляет в среднем от 100 до 300 грн и касается только тех услуг, потребление которых зависит от человека. Самое дорогое здесь — горячая вода, но это услуга, которая мало где распространена. Стоит отметить, что 80% получателей субсидий — пенсионеры, у них состав семьи 1−2 человека. Поэтому в среднем и получается такая сумма. Если посчитать на 4-х человек (2 родителей и 2 детей), получится максимум около 600 грн, но это лишь в том случае, если семья пользуется горячей водой».

Левицкий также отмечает, что нормативы потребления независимо от зон и так были увеличены на 50% с марта прошлого года до сентября этого. Только с октября соответствующее постановление Кабмина перестало действовать. Но уже в октябре многие регионы перешли в красную зону, поэтому для граждан практически ничего не изменилось.

Также в октябре начался отопительный сезон. Отопление, по словам эксперта, занимает 80% субсидии, поэтому остальные все платежи на этом фоне не заметны.

Справка Finance.ua:

некоторым категориям получить субсидию стало легче. Например, если в квартире зарегистрированы безработные, которые не имеют дохода, но по факту там не проживают, домохозяйство теперь может получить субсидию. Также право на субсидию в последнее время получили те, кто не имеет дохода, но платит ЕСВ ;

при увеличении коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, никаких дополнительных заявлений или других документов от людей не нужно.

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