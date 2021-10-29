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Метро на Троещину: проекты строительства будут готовить минимум 2 года

Метро на Троещину: проекты строительства будут готовить минимум 2 года

В Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь, при этом уже активно обсуждается строительство новой линии на Троещину. Однако пока все в основном на этапе разработки проектов.

Об этом в ответ на запрос APnews сообщили в КП «Киевский метрополитен».

Да, это будет Подольско-Выгуровская линия — от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная» с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина.

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Сначала метро на Троещину хотели строить по одному плану, однако уже сейчас «все завязано» на строительстве Подольского моста — который, кстати, тоже не спешат строить. В мэрии ранее заявляли, что как только достроится мост, власти активно возьмутся за строительство подземки.

На сегодняшний день на строительные работы, связанные с веткой метро на Троещину, уже израсходовали 48 096 500 грн. В 2022—2023 году запланированы различные проектные работы в этом направлении, на что предусмотрено финансирование в объеме 30 млн грн.

Компанию-подрядчика пока также не утвердили, поскольку сначала необходимо скорректировать проект.

Ранее в мэрии Киева раскрыли названия шести станций, которые построят на ветке метро на Троещину. Уволенный заместитель Кличко тогда рассказывал, что в рамках строительства уже практически построены в основных конструкциях три станции метрополитена: «Судостроительная», «Труханов остров», «Залив Десенка». На очереди станция мелкой закладки на левом берегу — «Радужная».

По материалам apnews.com.ua
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