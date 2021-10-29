Небанки снимут с учета финмониторинга подразделения-ФЛП

Небанковские учреждения должны до 27 ноября снять с учета в Госфинмониторинге все свои обособленные подразделения, не являющеся отдельными юрлицами.
Субъекты первичного финансового мониторинга – небанковские учреждения должны до 27 ноября 2021 года снять с учета в Госфинмониторинге все свои обособленные подразделения, которые не являются отдельными юридическими лицами и которым не дано разрешение самостоятельно подавать информацию по финмониторингу, отмечает НБУ.
Такую рекомендацию предоставил Госфинмониторинг в связи со вступлением с 27 ноября в силу Приказа Министерства финансов от 4 июня 2021 года №322 «Об утверждении Порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга».
В частности, новым порядком обмена информацией по вопросам финмониторинга не предусмотрено использование во время информационного обмена учетного идентификатора субъекта финансового мониторинга.
Это сделает невозможным подачу информации для снятия с учета обособленных подразделений, которые не являются отдельными юрлицами и не зарегистрированы в Едином государственном реестре юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в установленном законодательством порядке.
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