Присоединение к ФГВФЛ «съест» часть прибыли Ощадбанка - НБУ

Присоединение к Фонду гарантирования обойдется Ощадбанку примерно в 1 млрд грн в год плюс первоначальный взнос. Это может привести к уменьшению прибыли госбанка, но критично не повлияет на его деятельность, не приведет к выходу из нормативов.
Об этом в интервью FinClub заявил заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.
У надзора Нацбанка есть вопросы к эффективности работы Ощадбанка.
«Банку в принципе надо улучшать свою операционную деятельность. Есть много вопросов по уменьшению административных расходов, улучшению операционной способности», — отметил Ярослав Матузка, добавив, что у Ощада есть потенциал для увеличения операционной прибыли.
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«Если этот потенциал реализуют, то взносы банка в Фонд гарантирования никак не повлияют на его деятельность», — резюмировал чиновник.
За девять месяцев текущего года чистая прибыль Ощадбанка составила всего 850 млн грн. В банке пожаловались на то, что львиную долю операционной прибыли в 4,6 млрд грн «съел» отрицательный торговый результат (в основном вызванный усилением гривны и соответствующей индексацией ценных бумаг в капитале Ощада).
По данным Ощада, за аналогичный период 2020 г. операционная прибыль банка была на уровне всего 400 млн грн, то есть выросла в 11,5 раза.
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