Регулятор ввел новые ограничения для трейдеров электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела для участников рынка ограничение объемов максимальной реализации электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

Решение приняла на заседании 12 ноября НКРЭКУ.

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Согласно проекту на сайте регулятора, в частности, предусмотрено для каждого участника рынка, кроме производителей и Гарантированного покупателя, что объем максимальной продажи в торговой зоне «ОЭС Украины» на РСВ и ВСР «рассчитывается как разница между объемами покупки и импорта и объемам продаж и экспорта по ДД, зарегистрированным по состоянию на 10:00 за один день до торгового дня (d-1)».

Постановление приняли в обновленной редакции Укрэнерго, которая предложила добавить «ДД» и после слова «покупки».

В обосновании к проекту постановления регулятор объясняет необходимость принятия документа «с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, в частности, в части создания условий, направленных на устранение циклических схем перепродажи электрической энергии с сомнительным источником происхождения на разных сегментах рынка». Упоминается и о том, что в настоящее время объемы резервов топлива для определенных типов электростанций не соответствуют утвержденным Минэнерго объемам.