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Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway

Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway

Шведская компания Spotify, являющаяся владельцем одноимённого музыкального сервиса, объявила о покупке платформы Findaway, которая занимается распространением аудиокниг и сотрудничает с такими издателями, как Amazon Audible, Apple iBooks, Google и Storytel, а также помогает авторам публиковаться самостоятельно.

Условия сделки не разглашаются, но ожидается, что она будет завершена в четвёртом квартале. Spotify начала заниматься подкастами в 2018 году, увеличивая их количество за счёт нескольких приобретений. Аналитики ожидают, что к концу года Spotify обгонит Apple по количеству публикуемых на платформе подкастов.

Предполагается, что покупка Findaway позволит Spotify ускорить расширение направления бизнеса, связанного с аудиокнигами, а издатели и авторы получат возможность охватить новую аудиторию.

«Вместе со Spotify у нас есть возможность внедрить инновации и демократизировать экосистему аудиокниг. Мы основали Findaway, осознав силу слова через аудиокниги и уникальный шанс расширить возможности рассказчиков, объединив их со слушателями. Мы с нетерпением ждём возможности объединить наши ведущие технологические инструменты и команду мирового класса с платформой Spotify, чтобы предоставить расширенный опыт для авторов, издателей и слушателей по всему миру», — прокомментировал данный вопрос основатель и генеральный директор Findaway Митч Кролл (Mitch Kroll).

Напомним, общее количество активных пользователей Spotify за последний квартал выросло на 19 % до 381 млн человек, а объём полученной выручки составил $2,87 млрд. По данным исследовательской компании Omdia, к 2026 году капитализация глобального рынка аудиокниг составит $9,3 млрд, тогда как в прошлом году этот показатель был равен $4 млрд.

По материалам 3dnews.ru
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