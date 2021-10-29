Huawei представила электросамокат с поддержкой HarmonyOS

Компания Huawei выпустила новый продукт в рамках бренда Smart Selection — электросамокат LEQI Smart. В число главных фишек модели вошли поддержка HarmonyOS, продвинутый гироскоп и защита корпуса от воды и внушительный запас хода на одном заряде аккумулятора.

Самокат получил модуль Bluetooth и должен находиться на расстоянии не более 0,5 метра от смартфона или другого сопряжённого устройства владельца, чтобы его можно было разблокировать. Умный гироскоп распознаёт угол наклона самоката и поддерживает функцию интеллектуального регулирования скорости при подъёме и спуске, что делает управление более безопасным.



Изображение: 4pda.to

Новинка оборудована бесщёточным двигателем мощностью 350 Вт с поддержкой механизма рекуперации при торможении и спуске, благодаря чему дальность его хода в городских условиях составляет до 40 километров. Прочная рама самоката изготовлена по технологии автомобильного литья под давлением, а за счёт класса защиты IPX7 на нём можно кататься даже во время дождя.



Изображение: 4pda.to

В числе других особенностей модели — 9-дюймовые шины с защитой от проколов, интеллектуальные повторители поворота и датчик освещения, автоматически включающий фары в тёмное время суток. Стоимость электросамоката LEQI Smart в Китае составляет $375.