Kia полностью электрифицирует модельный ряд в Европе к 2035 году

У компании Kia амбициозные экологические планы, включающие в себя полный отказ от ДВС. Объявлено, что с 2040 году корейская марка будет продавать во всем мире исключительно электромобили, а к 2045 году станет углеродно-нейтральной. Отказ от ДВС в Европе намечен на 2035 год.
Об этом сообщает MotorTrader.
В рамках глобальной стратегии Plan S, которая включает в себя полную электрификацию модельного ряда в Европе к 2035 году, Kia разрабатывает также первый в своей истории автомобиль на водородных топливных элементах.
Кроме того, компания начинает переводить свои заводы в Корее, США, Китае и Индии на использование электроэнергии от солнечных батарей. А уже в 2030 году весь корпоративный парк компании составят исключительно электромобили.
Kia также заявляет, что к 2040 году все ее производственные предприятия будут работать на возобновляемых источниках энергии. Завод компании в Словакии уже перешел на экологически чистую энергию.
А еще спустя пять лет корейский автопроизводитель планирует снизить объем выбросов углекислого газа на 97% от уровня 2019 года — и достичь углеродной нейтральности, то есть баланса между выброшенными и нейтрализованными объемами CO2.
В настоящее время Kia выпускает четыре модели электромобилей: электрические версии ДВС-моделей Soul EV и Niro EV, паркетник Kia EV6, а также грузовичок Kia Bongo EV, которые продаются только в Корее. А уже 17 ноября в Лос-Анджелесе, как мы сообщали ранее, дебютирует большой кроссовер Kia EV9.
К 2025 году корейский автопроизводитель собирается занять 6,6% мирового рынка электромобилей, а годом позже довести ежегодный тираж экологически чистых автомобилей до 500 тысяч. Для этого в ближайшие пять лет Kia запустит в продажу семь новых электрических моделей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов14 ч. назад - 1596 11
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина10 ч. назад - 1060 10
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений15 ч. назад - 201 5
В Киеве открыли движение на обновленной части Большой окружной дороги18 ч. назад - 1024 4
Как правильно закрыть банковскую карту15 ч. назад - 5831 3
Как правильно закрыть банковскую карту15 ч. назад - 5831 3
«Дію» обновили и убрали одну функцию10 ч. назад - 2431 1
В Минэнерго рассказали, откуда будут импортировать газ в случае его дефицита12 ч. назад - 1880
Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей13 ч. назад - 1787
МВД опровергло мифы о радарах TruCam12 ч. назад - 1729
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 689 3
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2329 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1009
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1162
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4767 4