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Kia полностью электрифицирует модельный ряд в Европе к 2035 году

Kia полностью электрифицирует модельный ряд в Европе к 2035 году

У компании Kia амбициозные экологические планы, включающие в себя полный отказ от ДВС. Объявлено, что с 2040 году корейская марка будет продавать во всем мире исключительно электромобили, а к 2045 году станет углеродно-нейтральной. Отказ от ДВС в Европе намечен на 2035 год.

Об этом сообщает MotorTrader.

В рамках глобальной стратегии Plan S, которая включает в себя полную электрификацию модельного ряда в Европе к 2035 году, Kia разрабатывает также первый в своей истории автомобиль на водородных топливных элементах.

Кроме того, компания начинает переводить свои заводы в Корее, США, Китае и Индии на использование электроэнергии от солнечных батарей. А уже в 2030 году весь корпоративный парк компании составят исключительно электромобили.

Kia также заявляет, что к 2040 году все ее производственные предприятия будут работать на возобновляемых источниках энергии. Завод компании в Словакии уже перешел на экологически чистую энергию.

А еще спустя пять лет корейский автопроизводитель планирует снизить объем выбросов углекислого газа на 97% от уровня 2019 года — и достичь углеродной нейтральности, то есть баланса между выброшенными и нейтрализованными объемами CO2.

В настоящее время Kia выпускает четыре модели электромобилей: электрические версии ДВС-моделей Soul EV и Niro EV, паркетник Kia EV6, а также грузовичок Kia Bongo EV, которые продаются только в Корее. А уже 17 ноября в Лос-Анджелесе, как мы сообщали ранее, дебютирует большой кроссовер Kia EV9.

К 2025 году корейский автопроизводитель собирается занять 6,6% мирового рынка электромобилей, а годом позже довести ежегодный тираж экологически чистых автомобилей до 500 тысяч. Для этого в ближайшие пять лет Kia запустит в продажу семь новых электрических моделей.

По материалам РБК-Украина
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