Гороховский рассказал, когда monobank запустит торговлю акциями и карту в Bitcoin

Карта monobank в Bitcoin готова и уже три месяца ждёт одобрения НБУ, а запуск торговли акциями затягивается до 2022 года.

Об этом сооснователь monobank Олег Гороховский написал в телеграм-канале.

По его словам, карта в Bitcoin уже готова и уже три месяца ждёт одобрения НБУ.

«Меня, конечно, сильно удручает задумчивость регулятора. Микрофинансовые организации, которые кредитуют украинцев под 100’000% годовых, это для НБУ ок, а карта в криптовалюте вызывает опасения. Уже все на свете работают с криптой от PayPal до Visa, а у Украины, как всегда, особый путь», — написал Гороховский.

Также он рассказал, как проходят дела с запуском торговли акциями в monobank.

«Трехмесячная процедура заключения договора и проверки пакета документов с Interactive Brokers закончилась тем, что они отказали в заключении договора оптом всем украинским банкам, которые подали заявки. По моей информации, кроме нас отказали также Таскомбанку, Укргазбанку, А-Банку и ПриватБанку. Но мы уже нашли другого отличного брокера, с которым, кстати, продукт получится намного приятнее для клиентов», — заявил он.

По его словам, на интеграцию с новым партнёром понадобится дополнительное время, поэтому запуск акций, который изначально планировался на осень 2021, переносится на первый квартал 2022.

Напоминим, ранее Гороховский обратился к Национальному банку Украины с просьбой разрешить выпуск карты в Bitcoin.

Справка Finance.ua:

monobank запустил в своем приложении новую услугу для детей;

с 13.12.2021 все карты monobank в злотых будут закрыты. 13 декабря остатки по картам будет автоматически переведен на кредитные карточки по текущему курсу и карточки станут неактивными для пользования;