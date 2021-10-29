0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Плохие активы выведут из ПриватБанка за два года

Плохие активы выведут из ПриватБанка за два года

В ближайшие два года ПриватБанк должен вывести из своего баланса плохие активы.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка в интервью FinClub.

Читайте также: После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — Гелетий

«Они собираются это реализовать (выделение из ПриватБанка плохих активов. – Ред.) примерно за два года. Уже выбирают советников на этот процесс», – сказал Ярослав Матузка.

Сначала нужно будет выбрать способ очистки госбанка от плохих активов. «Стратегию выделения из Привата «плохого банка» наблюдательный совет определил лишь как один из путей урегулирования. Мы должны прийти к пониманию того, что именно этот сценарий сработает, потому что возникают вопросы законодательного урегулирования гражданских правоотношений», – пояснил Матузка.

«Токсичный» портфель могут выделить в отдельное учреждение. «Нужно решить, будет ли создан банк, или это будет просто финансовая компания с соответствующими функциями», – сказал топ-менеджер НБУ.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.