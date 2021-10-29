Плохие активы выведут из ПриватБанка за два года

В ближайшие два года ПриватБанк должен вывести из своего баланса плохие активы.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка в интервью FinClub.

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«Они собираются это реализовать (выделение из ПриватБанка плохих активов. – Ред.) примерно за два года. Уже выбирают советников на этот процесс», – сказал Ярослав Матузка.

Сначала нужно будет выбрать способ очистки госбанка от плохих активов. «Стратегию выделения из Привата «плохого банка» наблюдательный совет определил лишь как один из путей урегулирования. Мы должны прийти к пониманию того, что именно этот сценарий сработает, потому что возникают вопросы законодательного урегулирования гражданских правоотношений», – пояснил Матузка.

«Токсичный» портфель могут выделить в отдельное учреждение. «Нужно решить, будет ли создан банк, или это будет просто финансовая компания с соответствующими функциями», – сказал топ-менеджер НБУ.