5 необычных вакансий ноября

Если надоела обыденность и хочется перемен, попробуйте себя в новой профессии и кардинально измените свою жизнь. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от robota.ua о подборке необычных вакансий.
Гальваник (ювелирное производство) в UMAX (Харьков). Будущий сотрудник будет проводить покрытие ювелирных изделий родием и позолотой методом гальванизации в соответствии с утвержденным технологическим процессом.
Работодатель гарантирует: сдельную систему оплаты и постоянное наличие заказов, зарплату– 8 000-11 000 грн (зависит от выработки); постоянную поддержку наставника во время обучения; официальное трудоустройство; график: с 8.30 до 17.00, обеденный и технологический перерыв, суббота и воскресенье – выходной; веселые корпоративы и праздники; скидки на продукцию компании.
Аэродизайнер-реализатор в Smile Park (Харьков). Портрет идеального кандидата: настоящий эстет-аэродизайнер, который обожает сюрпризы и дарить людям радость; старательный и вдохновленный, ищет творческую работу, на которой стремится прилежно выполнять свои обязанности и постоянно развиваться.
Что предлагается будущему работнику: нескучная работа в веселом коллективе; реальная возможность раскрыть свои профессиональные таланты; проекты и результаты, которыми можно гордиться.
Вальцетокар в «Интерпайп» (Днепр). Ожидания от будущих сотрудников: опыт работы токарем (4-6 разряд); способность быстро учиться; отсутствие вредных привычек. Ценится в сотрудниках ответственность, умение работать в команде на общий результат, профессионализм и желание развиваться.
Кандидатам, которые пройдут отбор, компания гарантирует: официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня; заработную плату дважды в месяц (оклад + премия + % за ночные/вечерние смены + % за вредность); за каждые 2 года работы в компании к ежегодному отпуску добавляется 2 дня; медицинское страхование; дотации на питание; корпоративная развозка; путевки в санатории (сотрудникам и членам семьи); график работы – сменный, день/ночь/48, с 7.00 до 19.00.
Сырный сомелье, фромажьє в Vino e Cucina (Киев). Пожелания к кандидатам: опыт работы сырным сомелье, консультантом, продавцом гастрономии; самостоятельность, внимательность и опрятность; вежливость, доброжелательность и умение общаться с гостями.
Что предлагает компания: график – 3/3 или 2/2; с 11.00 до 23.00; своевременную и стабильную оплату труда; все возможности для развития и карьерного роста; интересную работу, на которой можно развивать свои таланты и вкусы.
Спасатель бассейна в «5 Элемент» (Киев). Клуб здоровых удовольствий объявляет конкурс на вакансию дежурный спасатель. Ищут энергичного, коммуникабельного сотрудника, у которого есть образование и опыт работы в сфере фитнеса (плавания), который стремится повышать свой профессиональный уровень.
Требования: умение плавать и оказывать первую медицинскую помощь. График работы: с 9.00 до 21.00/22.00.
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