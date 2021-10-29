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Межбанк: почему интрига сохраняется и чего ждать от курса доллара сегодня

Межбанк: почему интрига сохраняется и чего ждать от курса доллара сегодня

После вынужденного снижения активности в четверг из-за работы по доллару на ТОМе, сегодня валютный межбанк войдет в свой привычный деловой ритм, но с учетом предстоящих двух выходных.

Саму сессию можно будет разделить на два этапа:

На первом (часов до 14) основная часть клиентов закроет свои сделки на крупные суммы. Кто-то переносил на сегодня свои планируемые ранее на четверг операции, кто-то спешит профинансировать свои текущие расходы в гривне, а кто-то из импортеров еще рассчитывается за товары, купленные под предстоящую «черную пятницу». Это активизирует межбанк в этот период.

На втором (с условных 14 часов и до конца сессии) уже сработает пятничный эффект и сделок резко поубавится. В основном на торгах останутся спекулянты и небольшое число запоздавших клиентов с небольшими по суммам заявками.

По прогнозу Finance.ua, объем операций на межбанке сегодня составит порядка $ 155−170 млн при совершении до 520−600 сделок.

Основная интрига по курсу сохранится практически той же — поддержит ли рынок возможные попытки развернуть курс в сторону роста за счет спекулятивной раскачки котировок или все же станет «в глухую оборону» с целью пробить психологический барьер в 26 гривен за доллар и усилит игру «на понижение».

Вчера на вялом рынке в основном клиенты не торопились скупать валюту и спекулянтам не удалось особо «покачать» котировки в течении дня. Но сегодня они предпримут «попытку № 2» и от того, как в конечном итоге поведут себя покупатели, во многом и будет зависеть курсовой тренд уже на всю следующую, тоже непростую неделю.

По нашим данным, НБУ продолжит «защищать» психологический уровень в 26 гривен за доллар.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 12 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,00−26,25 грн, евро — коридор 29,70−30,05 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,00−26,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков около 20−25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 29,70 до 30,25 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 29,70 до 30,15 грн при спреде в пределах 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,10 / 26,12
евро — 29,92 / 29,95

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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