В Deutsche Bahn уточнили планы сотрудничества с УЗ на следующий год

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn с 2022 года планирует дальнейшее расширение сотрудничества с Укрзализныцей.

Об этом компания рассказала в комментарии DW.

В компании отметили, что сейчас обсуждается модель сотрудничества, в рамках которого концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования УЗ по структурным аспектам пассажирских перевозок.

Сейчас немецкая компания уже консультирует УЗ в сфере пассажирских перевозок. В частности, основное внимание уделяется финансовым консультациям и поддержке при проведении тендеров на подвижной состав.

Напомним, что 9 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что с 2022 года Укрзализныця передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn.

Летом, 24 августа, в день визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину, Укрзализныця и Deutsche Bahn Engineering&Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Отмечалось, что Deutsche Bahn поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление.

Консалтинг является первым этапом сотрудничества. На втором этапе Укрзализныця привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками. Ожидается, что это произойдет в 2022 году.

ЧАО Киевский электровагоноремонтный завод АО Укрзализныця 19 августа сообщило о намерении заключить соглашение с немецкой компанией DB Engineering & Consulting GmbH о предоставлении консультационных услуг за 1,08 млн евро.