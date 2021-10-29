Долг Януковича: Украина изложила свою позицию в британском суде

Верховный Суд Соединенного Королевства заслушал последние пояснения Украины в поддержку позиции Украины о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов США были выпущены в 2013 году в результате принуждения со стороны России.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

«В ходе слушания, состоявшегося в Верховном Суде Соединенного Королевства, Украина воспользовалась возможностью еще раз представить свою правовую позицию относительно иска, поданного против нее Россией в связи с еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года в виде обычного долгового инструмента, обращающегося на бирже, однако 100% которых было выкуплено Российской Федерацией, что свидетельствует о «чрезвычайной исключительности ситуации».

Украина последовательно утверждала, что в результате угроз, звучавших со стороны России до выпуска еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украина была лишена права выбора. Вследствие принуждения, совершенного Россией, Украина в итоге заключила соглашения по выпуску еврооблигаций.

«Соответственно, позиция Украины заключается в том, что выпуск облигаций должен быть признан судом недействительным ввиду того, что он был проведен вследствие принуждения, с исследованием действий России в судебном порядке по полной процедуре в открытом судебном разбирательстве, или справедливым будет остановить судебное разбирательство, если английский суд посчитает, что по процессуальным основаниям суд не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины», — сказано в документе.

Именно такую позицию заявил английский апелляционный суд в своем решении в сентябре 2018 года, напомнили авторы документа.

Ожидается, что после завершения слушания суд Соединенного Королевства завершит работу над подготовкой решения и перейдет к его вынесению, добавили в Минфине.