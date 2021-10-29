0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

В следующем году на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц выделят 125 миллионов гривен

В следующем году на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц выделят 125 миллионов гривен

Программу приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц за счет софинансирования из государственного и местных бюджетов продлят минимум на три года, и в 2022 году планируют потратить на нее 125 миллионов гривен из госбюджета.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время презентации в Укринформе.

«Программа будет действовать (в следующем году. — Ред), 125 миллионов гривен закладывается, как и в этом году с последующим увеличением на 25 миллионов в 2023 году и еще на 25 миллионов в 2024 году», — сказала она.

Верещук отметила, что софинансирование предполагает, что 70% стоимости жилья оплачивается из государственного бюджета, а 30% – из бюджета общин. В то же время некоторые общины отказываются от этого из-за нехватки средств.

«Иногда и 30% для общин трудно, и они отказываются от такой возможности, потому что не могут найти средств», — сказала Верещук.

В то же время она предположила, что международные партнеры, возможно, присоединятся и помогут в софинансировании этой программы приобретения жилья, а государство будет гарантировать оплату 70% стоимости жилья.

Напомним, бюджетная программа 70/30 предусматривает приобретение жилья для ВПЛ. Программа финансируется по формату 70/30: 70% стоимости уплачивается из государственного бюджета, еще 30% – из местных бюджетов. При этом от внутренне перемещенных лиц не требуется никаких взносов.

На 2021 год на реализацию программы предусмотрено 125 миллионов гривен из государственного бюджета. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году.

За эти средства можно приобрести около 325 объектов недвижимого имущества для 850 граждан Украины, средства распределяют между местными общинами по всей Украине в течение года.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.