В следующем году на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц выделят 125 миллионов гривен

Программу приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц за счет софинансирования из государственного и местных бюджетов продлят минимум на три года, и в 2022 году планируют потратить на нее 125 миллионов гривен из госбюджета.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время презентации в Укринформе.

«Программа будет действовать (в следующем году. — Ред), 125 миллионов гривен закладывается, как и в этом году с последующим увеличением на 25 миллионов в 2023 году и еще на 25 миллионов в 2024 году», — сказала она.

Верещук отметила, что софинансирование предполагает, что 70% стоимости жилья оплачивается из государственного бюджета, а 30% – из бюджета общин. В то же время некоторые общины отказываются от этого из-за нехватки средств.

«Иногда и 30% для общин трудно, и они отказываются от такой возможности, потому что не могут найти средств», — сказала Верещук.

В то же время она предположила, что международные партнеры, возможно, присоединятся и помогут в софинансировании этой программы приобретения жилья, а государство будет гарантировать оплату 70% стоимости жилья.

Напомним, бюджетная программа 70/30 предусматривает приобретение жилья для ВПЛ. Программа финансируется по формату 70/30: 70% стоимости уплачивается из государственного бюджета, еще 30% – из местных бюджетов. При этом от внутренне перемещенных лиц не требуется никаких взносов.

На 2021 год на реализацию программы предусмотрено 125 миллионов гривен из государственного бюджета. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году.

За эти средства можно приобрести около 325 объектов недвижимого имущества для 850 граждан Украины, средства распределяют между местными общинами по всей Украине в течение года.