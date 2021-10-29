Карантин в Украине: «желтая» зона сократилась, «красная» — самая большая

В Украине сократили «желтую» зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Красная» зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
«Оранжевая» зона
В этой зоне 5 регионов:
«Желтая» зона
Из этой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.
Таблица: Минздрав
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