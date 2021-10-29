Карантин в Украине: «желтая» зона сократилась, «красная» — самая большая

В Украине сократили «желтую» зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Красная» зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская.

«Оранжевая» зона

В этой зоне 5 регионов:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Тернопольская,

Черновицкая.

«Желтая» зона

Из этой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь Закарпатская и Кировоградская области.



Таблица: Минздрав