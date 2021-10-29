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Госбанки не требуют докапитализации — НБУ

Госбанки не требуют докапитализации — НБУ

Правительству не придется докапитализировать госбанки по итогам последнего стресс-теста.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка в интервью FinClub.

«Банки ограничиваются организационными мероприятиями. Там не нужно нести капитал. Мы даже об этом написали Кабмину, указав, что капитализация не нужна», – сообщил Ярослав Матузка.

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Детальные результаты стресс-тестирования НБУ обнародует в конце года.

Результаты стресс-тестирования показали потребность в капитале госбанков только по кризисному сценарию.

«Значительная часть капитализации по кризисному сценарию приходится на государственные банки. Но их капитализация именно сейчас не нужна, – сказал он. – Для всех государственных банков достаточно мер, предусмотренных соответствующими программами, во избежание докапитализации путем вливания капитала. К таким мерам, в частности, относятся погашение кредитов, выведение заемщиков из дефолта, повышение операционной эффективности и т.д.»

Напомним, что стресс-тест выявил проблемы с капиталом у 20 банков.

По неблагоприятному сценарию эквивалент этой потребности на 1 января 2021 года составил 41,7 млрд грн по сравнению с 73,8 млрд грн два года назад.

По базовому сценарию потребность снизилась почти в 7 раз – до 5,3 млрд грн по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019 году.

По материалам Финансовый клуб
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