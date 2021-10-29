Межбанк: как выходной в США отразился на долларе в Украине

После рекордных объемов торгов в среду, сегодня на валютном рынке наступило относительное затишье. Но «виновниками» происходящего были не сам бизнес или банки, а выходной в США — День ветеранов. Поскольку все операции по расчетам в долларе проходили на условиях поставки валюты ТОМ (в гривне расчеты сегодняшним днем, в долларе — завтрашним), то особого числа желающих так работать сегодня среди украинских компаний не было. Большинство клиентов либо закрыли свои долларовые сделки еще вчера, либо сразу перенесли их на пятницу, а сегодня сосредоточились на операциях по евро и по рублю.
В итоге, ожидаемо низкая статистика торгов — к обеду общий объем операций по Bloomberg не превысил и $ 84 млн, и как всегда на малообъемном и вялом рынке — спекулятивные попытки отдельных игроков «раскачать» курс на отдельных сделках.
Но рынок не поддержал стараний спекулянтов вздернуть котировки доллара вверх и если стартовал межбанк по американской валюте с уровня 26,13/26,15 гривен, то уже к 11 часам доллар просел до 26,115/26,135 гривен, к полудню — до 26,09/26,11 гривен, а затем находился в пределах узкого коридора 26,075/26,09/26,095−26,11 гривен почти до завершения сессии.
В последний час торгов, на уже совсем единичных сделках, котировки доллара чуть выросли до 26,10/26,12 к концу дня.
Нацбанку в этой ситуации не было никакой особой необходимости выходить на рынок с интервенциями и регулятор справедливо решил «отдохнуть» после вчерашнего бурного и результативного дня.
Главные события 11 ноября на валютном рынке:
1). Доллар за день просел на 3 копейки — с 26,13/26,15 до 26,10/26,12 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк на рынок сегодня не выходил.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,1118 гривен, а официальный курс на 12 ноября 2021 года установлен на уровне 26,1022 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,08 / 26,10
евро — 29,90 / 29,92
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1472 / 1,1473
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