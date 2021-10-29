В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов

В Украине идет подготовка к «ковидной амнистии» для владельцев липовых COVID-сертификатов. Сама по себе покупка поддельного документа не является уголовным проступком, но за использование его предусмотрено наказание.

Об этом сказала пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева, пишет «РБК-Украина».

По ее словам, устанавливать, использовался ли сертификат, будут с помощью цифровых следов, которые остаются после считывания QR-кода с поддельного сертификата.

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«Само наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но, когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе», — объяснила она.

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 6084, который усиливает ответственность за подделку COVID-сертификатов. Сейчас за подделку документа о вакцинации с внесением данных в реестр врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ; за использование поддельного сертификата — два года за решеткой.