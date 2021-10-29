Как изменились ставки по кредитам и депозитам - Данилишин

В октябре объемы кредитования реального сектора экономики продолжали расти.

Об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

«По оперативным данным Национального банка, кредитование банками реального сектора экономики в октябре продолжало расти», — написал Данилишин.

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В частности, он сообщил, что объемы гривневых кредитов корпоративному сектору за прошлый месяц увеличились на 1,2%. Также росло кредитование банками бизнеса в иностранной валюте (+2,4% за месяц в долларовом эквиваленте), что, по мнению Данилишина, обусловлено улучшением платежеспособности заемщиков, имеющих валютную выручку, на фоне благоприятной конъюнктуры цен на внешних рынках.

В целом за последний год (по сравнению с октябрем 2020 года) гривневое кредитование юридических и физических лиц в Украине увеличилось более чем на 20%, что, с учетом инфляции (10,9% г/г в октябре), означает: реальные темпы роста гривневого кредитования достигают 10%.

Процентные ставки по новым кредитам в октябре повысились с 9,1% до 9,5% годовых в секторе корпоративного кредитования и с 33,7% до 33,9% годовых – в розничном сегменте.

«Ставки по депозитам как корпоративных, так и индивидуальных вкладчиков не изменились, что свидетельствует об увеличении процентной маржи банков. Тенденция к повышению ставок по операциям банков, вероятно, будет усиливаться, отражая с лагом эффект от повышения учетной ставки НБУ (с 6% в начале года до 8,5%)», — добавил Данилишин.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.