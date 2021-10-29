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Отопительный сезон «заморозил» стоимость аренды жилья

Отопительный сезон «заморозил» стоимость аренды жилья

Отопительный сезон вынуждает владельцев квартир снижать арендную плату. По оценкам экспертов, около 25% арендодателей готовы сделать скидку в пределах 10%. Чтобы ее получить, нужно апеллировать к нескольким моментам — в частности, фактическому размеру платы, а также стоимости коммуналки.

Снижение стоимости аренды будет зависеть от нескольких факторов, сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости. Этими факторами являются:

  • первоначальный размер платы;
  • продолжительность аренды;
  • площадь квартиры;
  • расположение дома;
  • возраст дома;
  • стоимость коммунальных услуг.

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До окончания отопительного сезона ждать каких-либо существенных сдвигов как по спросу на аренду, так и по изменению цены не стоит. Максимальная сдача квартир в аренду в октябре сформировала цены на ближайшие 4−5 месяцев. Соответственно, ситуация будет оставаться стабильной до марта-апреля 2022 года, уверены в АСНУ.

«При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не ранее марта следующего года. На то время любые существенные ценовые сдвиги маловероятны», — отметили эксперты.

Справка Finance.ua:

  • интерес к недвижимости как инструменту инвестирования сегодня есть у многих слоев населения. Вицепрезидент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал рассказал, как не наткнуться на мошенников при инвестировании;
  • чтобы снизить риски при инвестировании, нужно изучить кто строит, проанализировать схему привлечения средств и условия договора, выяснить наличие документов.
По материалам РБК-Украина
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