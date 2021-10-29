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ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений

ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений

Государственное бюро расследований установило, что в результате коррупции государство за три года понесло убытки в размере 524 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Размер потерь государства, установленных ГБР за три года активной деятельности в направленных в суд уголовных процессах, превышает 524 млн грн», — говорится в сообщении.

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Бюро за три года задокументировало получение взяток на сумму более 41 млн грн, арестовало имущества общей стоимостью 186 млн грн, и направило в суд более 1,1 тыс. обвинительных актов в отношении 1 тыс. 412 человек.

Среди них обвинены: 2 судей, 438 полицейских, 33 прокурора, 125 таможенников, 99 пограничников, 128 работников Государственной лесной охраны, 107 военнослужащих и других лиц.

ГБР также перечислило основные коррупционные преступления, нанесшие государству наибольший ущерб. Среди них, в частности, системная коррупция киевской власти, махинации с заповедными землями в Ивано-Франковской области, присвоение более $ 400 тыс. США руководством АРМА и злоупотребления экс-чиновников Минэнергоугля на 1,5 млрд грн.

По материалам Espreso.tv
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