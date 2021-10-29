АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить комиссию интерчейндж

Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).
АМКУ разрешил Mastercard Europe S.A. и Visa International Service Association уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы относительно соответствующих потребительских платежных учетных реквизитов и уплачиваются эквайром в пользу эмитента в Украине.
Согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку, который будет реализован Mastercard, Visa и Национальным банком.
Согласно дополнительному соглашению №1 к Меморандуму, снижение до 1,2% предельного размера ставок внутренних межбанковских комиссий в Украине относительно потребительских платежных реквизитов произойдет со следующего рабочего дня после окончания 14 календарных дней с даты получения разрешения АМКУ в соответствии с законом о конкуренции.
Следующие этапы снижения будут проходить, начиная:
Как отмечают подписанты Меморандума, целью является улучшение эффективности и расширение сферы применения безналичных карточных платежей.
Запланированные согласованные действия касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт (то есть для физлиц, включая все подкатегории).
АМКУ установил, что заявленные согласованные действия не приведут к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому предоставил участникам Меморандума разрешение на его реализацию.
Напомним, осуществлять безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринга. При этом оплата осуществляется через терминалы, подключенные к платежной системе, а банки, являющиеся участниками платежной системы, имеют статус эквайра.
Банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам, выпускающим платежные карты, межбанковскую комиссию – интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и тому подобное). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.
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