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BMW будет продавать новые автомобили без тачскринов из-за дефицита чипов

BMW будет продавать новые автомобили без тачскринов из-за дефицита чипов

Во многих случаях антикризисные меры сводились к временным остановкам производства, но несколько компаний отказались останавливать конвейеры, прибегнув к другим решениям. BMW является одной из таких компаний, поскольку немецкий производитель решил выпускать машины без сенсорных экранов.

Портал Bimmerfest сообщает, что новые BMW 3 серии, 4 серии (кроме i4 EV), X5, X6, X7 и Z4 временно будут выпускаться без сенсорных экранов. Покупателям таких автомобилей BMW предложит компенсацию в размере 500 долларов.

Некомплектные транспортные средства будут иметь на окнах наклейки с кодом 6UY, который означает отсутствие сенсорного экрана. Функциональные возможности электроники, которая обычно комплектуется сенсорными панелями, сохраняются, включая поддержку Android Auto и CarPlay. Но пользователям придется взаимодействовать с ними другими методами, такими как ручка управления или голосовые команды.

Из-за отсутствия чипов BMW также временно не оснащает свои автомобили опционными системами помощи при парковке. Автомобили BMW без сенсорной поддержки будут выпускаться на заводе в американском городе Спартанбург, а их поставки начнутся уже на этой неделе.

По материалам Телеканал 24
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