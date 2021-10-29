Электрический кроссовер Subaru Solterra представлен официально (фото)

Ещё в прошлом месяце Toyota Motor представила электрический кроссовер bZ4X, который будет предлагаться на глобальном рынке со следующего года. Поскольку он на протяжении нескольких лет разрабатывался совместно с Subaru, то и эта японская марка не стала тянуть с премьерой соплатформенного кроссовера Solterra, который от новинки Toyota отличается преимущественно нюансами.

Демонстрация Subaru Solterra запланирована на следующую неделю, электромобиль должен быть показан на площадке автосалона в Лос-Анджелесе, а пока японский производитель продемонстрировал внешность новинки и опубликовал технические характеристики. Они во многом повторяют параметры Toyota bZ4X, да и в целом электромобили различаются нюансами типа оформления фальшрадиаторной решётки или формы противотуманных фар.



Фото: Subaru

Колёсная база 2850 мм при общей длине кузова 4690 мм позволяет сочетать умеренные свесы с большим простором для седоков, но размещение тяговой батареи под полом салона хоть и положительно сказалось на развесовке, но увеличило снаряжённую массу кроссовера до 2295 кг в полноприводном исполнении.

Кстати, Subaru отдельно подчёркивает, что при тестировании пассивной безопасности особое внимание уделялось защите высоковольтного оборудования.



Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Solterra будет предлагаться как в переднеприводном варианте с одним электродвигателем мощностью 150 кВт, так и в полноприводном с двумя электродвигателями по 80 кВт на каждой из осей. Тяговый аккумулятор ёмкостью 71,4 кВт‧ч имеет рабочее напряжение 355 вольт, поддерживая зарядку от сети переменного тока при помощи устройства мощностью 6,6 кВт, либо от сети постоянного тока при помощи устройства мощностью 150 кВт.



Фото: Subaru

В зависимости от типа привода, запас хода кроссовера может достигать 460 км по циклу WLTC для полноприводной версии, либо 530 км для переднеприводной.

Панорамная стеклянная крыша может быть заменена солнечной панелью, помогающей подпитывать бортовое оборудование во время стоянки и немного заряжать тяговую батарею. В продажу новинка Subaru поступит в Японии, США, Канаде, Европе и Китае к середине следующего года. Цены и комплектации будут объявлены позднее.