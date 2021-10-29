НБУ обновил порядок выдачи лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

Национальный банк обновил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Также с учетом практики применения действующих норм изменениями усовершенствованы процедуры лицензирования и требования к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность на проведение операций по обработке и хранению наличности», — сказано в сообщении.
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