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НБУ обновил порядок выдачи лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

НБУ обновил порядок выдачи лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

Национальный банк обновил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Также с учетом практики применения действующих норм изменениями усовершенствованы процедуры лицензирования и требования к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность на проведение операций по обработке и хранению наличности», — сказано в сообщении.

В частности:

  • исключены нормы, согласно которым Комитету по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка делегированы полномочия по принятию решений по вопросам выдачи лицензий юридическим лицам на предоставление банкам услуг по инкассации, предоставление согласования на проведение операций по обработке и хранению наличных денег. Эти функции переданы правлению Национального банка;
  • определено обязательное наличие у юридического лица-заявителя главного бухгалтера и его соответствия требованиям деловой репутации и профессиональной пригодности;
  • уточнены требования к финансовому состоянию юридического лица;
  • определены сроки и условия, при которых в случае неосуществления юридическим лицом деятельности по предоставлению банкам услуг по инкассации либо непроведения операций по обработке и хранению наличных денег, Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании действия соответствующей лицензии или согласования;
  • определены требования к профессиональной пригодности и безупречной деловой репутации руководителя подразделения по обработке и хранению наличных;
  • уточнены требования и перечень документов, которые юридическое лицо обязано подать в Национальный банк для получения согласования на проведение операций по обработке и хранению наличных;
  • расширен перечень условий, в случае нарушения которых Национальный банк имеет право отменить решение о согласовании на проведение юридическим лицом операций по обработке и хранению наличности;
  • определена новая форма выписки из электронного реестра лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации в приложении к положению № 926.
По материалам Finance.UA
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