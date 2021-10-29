Обслуживание госдолга: сколько Украина должна выплатить в ближайшие 25 лет

Украина до конца 2021 года должна уплатить почти 86 млрд грн по своему государственному и гарантированному государством долгу. В целом за этот год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд грн. Министерство финансов также дало прогноз, сколько Украина должна потратить на обслуживание госдолга до 2046 года.
Об этом пишет «Слово и дело».
В 2022 году по действующим соглашениям Украина должна потратить 456,4 млрд грн на обслуживание государственного долга. Больше всего в третьем квартале – 139,15 млрд грн.
До 2046-го ежегодно размер выплат Украины по госдолгу будет уменьшаться. Но, во-первых, это лишь прогноз, а во-вторых, он рассчитан на основе действующих соглашений.
В 2023 году Украина должна будет заплатить 345,17 млрд грн, в 2026 году – 201,96 млрд, в 2030 году – 145,16 млрд грн.
В 2033 году, по прогнозу Министерства финансов, Украина должна выплатить по госдолгу 140,02 млрд гривен. В 2034-м сумма выплат сократится до 39,23 млрд, в 2035 году вырастет до 85,16 млрд.
В 2043 году прогнозируемая сумма выплат по госдолгу составит 19,91 млрд грн, в 2044-м – 18,91 млрд, в 2045-м – 17,98 млрд, в 2046-м – 16,5 млрд грн.
Инфографика: «Слово и дело»
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