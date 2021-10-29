В Украине производство электроэнергии из ВИЭ выросло на 10%

В январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выросло более чем на 10%, до 10,023 млн МВт-час.

Об этом сообщает ГП «Гарантированный покупатель».

«За 10 месяцев 2021 года производители электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) сгенерировали и продали государственному предприятию „Гарантированный покупатель“ 10 023 тыс. МВт-ч углеродно-нейтральной электрической энергии. Производство чистой электроэнергии в январе-октябре текущего года увеличилось более чем на 10% относительно аналогичного периода 2020 года», — говорится в сообщении.

Доля «зеленой» генерации в энергобалансе Украины по результатам 10 месяцев этого года достигла 9%. Однако, несмотря на рост, фактическое производство электроэнергии из ВИЭ не достигло значений, заложенных в прогнозном балансе электроэнергии на 2021 год. По плановым расчетам, генерация из возобновляемых источников должна была бы достичь 10,708 млн МВт-ч.

Сообщается, что наибольшее количество «зеленой» электроэнергии выработали солнечные станции (60,4%), на втором месте — ветровые (29,8%). Доля энергии из биомассы/биогаза составила 7,6%, гидроэнергия — 2,3%.

С начала года Гарантированный покупатель заплатил за углеродно-нейтральную электрическую энергию 48,1 млрд грн, из которых 36,4 млрд грн — за текущий год.

Как сообщалось, более 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля. Крупные страны — потребители угля, среди которых Канада, Польша, Украина и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование этого топлива для производства электроэнергии.

В Украине имеют цель до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65%, а до 2060-го — достичь климатической нейтральности. Кроме того, Украина присоединилась к инициативе Net Zero World, что позволит получить доступ к разработкам Министерства энергетики США для возможной реализации пилотных проектов по декарбонизации.