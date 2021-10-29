Пенсии в Украине: когда могут отменить доплаты и повышения

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что одной из основных причин возникновения переплат пенсий по вине пенсионера является несвоевременное уведомление органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства.

Когда выплата пенсии прекращается

Как сообщает портал На пенсии, если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышение. В частности, если он трудоустроился, проведение перерасчета при увеличении размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, для исчисления минимального размера пенсии или доплаты за сверхурочный страховой стаж законодательством не предусмотрено.

Также неработающим пенсионерам, имеющим на содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. При трудоустройстве выплата указанной надбавки прекращается.

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После трудоустройства получателя пенсии по выслуге лет, если он трудоустраивается по специальности, дающей право на назначение этого вида пенсии, выплата пенсии ему вообще должна прекратиться.

Срок предоставления данных в Пенсионный фонд

При назначении (перерасчете) пенсии лицо уведомляют о его обязанности в случае трудоустройства в течение 10 дней представить данные об этом в органы Пенсионного фонда.

Если пенсионер сам не уведомит о трудоустройстве, все равно об этом станет известно. Поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц — предпринимателей и факт трудоустройства. Однако на дату сверки уже исчисляется сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

Суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представление страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов или в судебном порядке.

Чтобы избежать переплат пенсий, а в результате и отчислений с пенсий, пенсионерам нужно внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что излишне полученные средства подлежат возврату.