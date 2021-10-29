СМИ стало известно, какой банк хочет купить Укрпочта

Государственная «Укрпочта» заинтересовалась покупкой Альпари Банка, 100% акций которого принадлежат гражданину Объединенных Арабских Эмиратов и Украины Бахтари Хедаятоллаху.

Об этом сообщает «НВ Бизнес» со ссылкой на свои источники.

Известно, что Альпари Банк давно испытывает проблемы с ликвидностью и не имеет четкой бизнес-модели. Поэтому НБУ предложил собственнику этого банка два варианта: либо найти покупателя, либо сдать банковскую лицензию и стать финансовой компанией.

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«Global Money, который летом подписал с ними (Альпари Банком. — Ред.) соглашение, так и не зашел в капитал банка. Сейчас он (глава набсовета Альпари Банка Виктор Ющенко. — Ред.) поверил в идею «Укрпочты», — сообщил источник в инвестиционно-банковских кругах.

В то же время гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский не опроверг и не подтвердил эту информацию.

«Мы на разные (банки) смотрим. Но, как обычно, по NDA (с англ. non-disclosure agreement — договор о неразглашении. — Ред.) комментировать не можем. Пока не можем», — ответил он журналистам и подтвердил, что им нужен «небольшой банк без сети и с чистым портфелем».

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По данным экспертов, стоимость Альпари Банка не будет выше одного капитала — 232 млн грн ($ 8,8 млн), учитывая, что «Укрпочта» покупает этот банк только из-за лицензии.

По данным НБУ, на 1 октября 2021 года убыток Альпари Банка составил 8,3 млн грн. Размер активов превышает 244 млн грн.

Напомним, в конце мая 2021 года Смелянский приказал отключить все терминалы сторонних банков в отделениях «Укрпочты». Перед этим стало известно, что компания запустила процесс по покупке банка. Был объявлен тендер на оценщика, который сможет помочь в этом деле.

Ранее в интервью UBR.ua Смелянский сообщил, что «Укрпочта» может потратить на приобретение банка до 2,2 млрд грн. А на финансовом рынке почтовый оператор может стать вторым по числу обслуживаемых клиентов — их число глава госкомпании оценил в 7−10 млн человек.