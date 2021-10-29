Межбанк: интрига по курсу только нарастает

Четверг на валютном рынке пройдет со снижением объемов операций. Но это не значит, что рынок будет спокоен, а курс доллара “замрет”. По прогнозу Finance.ua объем операций на межбанке сегодня едва достигнет $90-110 млн при совершении до 320-400 сделок.
Главной причиной падения активности основных игроков по доллару является выходной в США. В День ветеранов американские банки не работают и все расчеты в долларе сегодня проходят на ТОМе.
После вчерашней рекордной активности на торгах ( проведено сделок на сумму более $1,06 млрд) в сочетании с очень непопулярной в Украине форме расчетов – часть клиентов сегодня решит отдохнуть и сразу перенесет свои операции по покупке/продаже доллара уже на пятницу. Останутся только те компании, кого очень “припекает” и спекулянты. Первым просто надо все закрыть по доллару сегодня, вторые захотят заработать на малообъемнои рынке и будут “гонять” курс доллара в нужную им сторону на мелких сделках. Для спекулянтов после вчерашнего ажиотажа такой расклад на межбанке сегодня – просто подарок.
Кроме этого, после вчерашнего опубликования данных по инфляции в США курс евро относительно доллара просел ниже отметки в 1,15 и валютные ралли продолжаются. Поэтому спекулянты будут зарабатывать 11 ноября не только на раскачивании курса доллара на небольших сделках, но и на игре по курсу евро относительно гривны. Рядовые же клиенты сегодня сосредоточатся на операциях с евровалютой и рублем.
Таким образом, основную роль сегодня на межбанке в курсообразовании будет играть именно спекулятивная составляющая. Причем, как по доллару, так и по евро.
При этом, главной интригой дня будет – поддержит ли рынок возможные попытки развернуть курс в сторону роста за счет спекулятивной раскачки котировок или все же станет “в глухую оборону” с целью пробить психологический барьер в 26 гривен за доллар и продолжить игру “на понижение”.
НБУ после вчерашних активных выкупов излишка валюты на рынке – постарается в четверг в ход торгов не вмешиваться, и скорее всего – ограничится только максимум стандартными $5 млн. Лишь при существенных перекосах по спросу и предложению или уж очень ретивой работе спекулянтов по раскачке курса – он выйдет на рынок с более серьезными намерениями и объемами. При этом, как бы не складывалась ситуация в четверг – Нацбанк продолжит “защищать” психологический уровень в 26 гривен за доллар.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу 11 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,05 – 26,25 грн, евро — коридор 29,80 – 30,15 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,13 / 26,15
евро – 29,93 / 29,95
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