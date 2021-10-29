YouTube сделает счетчик «дизлайков» невидимым для пользователей

Платформа YouTube больше не будет показывать пользователям количество «дизлайков» на видео. Сама кнопка «Не нравится» останется, но статистику негативных реакций смогут увидеть только авторы видео. Об этом сообщается в блоге компании.
Почему? В YouTube объясняют свое решение результатами эксперимента, согласно которым пользователи реже участвуют в атаках на авторов видео, когда не видят количество «дизлайков».
«На основании полученных данных мы делаем статистику негативных отзывов скрытой, но кнопка „Не нравится“ сохранится», — говорится в заявлении видеосервиса.
Кстати, о самых интересных новостях из мира фмнтеха мы также рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
В компании рассчитывают, что нововведение позволит «защитить контентмейкеров от травли и снизить риск атак, когда пользователи специально увеличивают количество „дизлайков“ под чьим-то видео».
«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность достичь успеха и выражать себя, не чувствуя угрозы», — отметили в YouTube.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина начнет погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО: Кабмин утвердил порядокВчера, 15:12 - 1088 19
Кабмин намерен продать Центрэнерго и госшахтыВчера, 12:24 - 627 6
Налогообложение миллиардеров принесет в госбюджет США значительные поступления13 ч. назад - 445 4
Сбербанк не видит возможностей остаться в УкраинеВчера, 09:47 - 1371 4
Зарплата госслужащих в Украине кардинально изменится: чиновников ждет реформаВчера, 15:01 - 3364 4
Зарплата госслужащих в Украине кардинально изменится: чиновников ждет реформаВчера, 15:01 - 3364 4
Межбанк: на рынке произошло знаменательное событиеВчера, 18:39 - 2709
Каким будет курс доллара в ноябре: прогноз аналитиковВчера, 13:01 - 1792
Названа средняя стоимость земли в УкраинеВчера, 14:03 - 1375
Украина начнет погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО: Кабмин утвердил порядокВчера, 15:12 - 1088 19
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглыПозавчера, 12:10 - 466
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2197 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 961
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1114
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4688 4