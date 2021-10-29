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YouTube сделает счетчик «дизлайков» невидимым для пользователей

YouTube сделает счетчик «дизлайков» невидимым для пользователей

Платформа YouTube больше не будет показывать пользователям количество «дизлайков» на видео. Сама кнопка «Не нравится» останется, но статистику негативных реакций смогут увидеть только авторы видео. Об этом сообщается в блоге компании.

Почему? В YouTube объясняют свое решение результатами эксперимента, согласно которым пользователи реже участвуют в атаках на авторов видео, когда не видят количество «дизлайков».

«На основании полученных данных мы делаем статистику негативных отзывов скрытой, но кнопка „Не нравится“ сохранится», — говорится в заявлении видеосервиса.

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В компании рассчитывают, что нововведение позволит «защитить контентмейкеров от травли и снизить риск атак, когда пользователи специально увеличивают количество „дизлайков“ под чьим-то видео».

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность достичь успеха и выражать себя, не чувствуя угрозы», — отметили в YouTube.

По материалам Процесс
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