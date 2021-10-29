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В Украине заработает новая платежная система

В Украине заработает новая платежная система

НБУ зарегистрировал новую международную платежную систему – TransferGo.

Данная информация появилась на официальной странице регулятора 27 октября 2021 года.

Международный онлайн-сервис денежных переводов TransferGo, который с 2012 года обеспечивает денежные переводы из-за границы в Украину, теперь сможет совершать переводы из Украины в Европу. Такая интеграция украинского платежного рынка с европейским является следствием принятия закона о “О платежных услугах”, нормы которого способствуют инновациям в финансовой сфере и расширяют круг поставщиков платежных услуг.

Растущую потребность совершения денежных переводов из Украины за границу подтверждают и отчеты НБУ: в 2019 году из Украины за границу было переведено 398 млн долларов, что на 35% больше, чем в 2018. В 2020 году объем переводов достиг 556 млн долларов, что составляет 40% роста, а только за первое полугодие 2021 года объем переводов из Украины вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидеры среди стран назначения переводов из Украины – Россия, Грузия, Турция, Азербайджан и Польша.

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Рост объема переводов также связан с увеличением годового е-лимита на проведение физическими лицами отдельных валютных операций со 100 тыс. евро до 200 тыс. Лимит увеличен для осуществления инвестиций за границу, размещения средств на своих иностранных счетах, перевода средств по договору страхования жизни, предоставления ссуды нерезидентам.

По материалам Finance.UA
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