Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд после опроса в Twitter - Bloomberg

Американский бизнесмен и основатель компании по производству электрокаров Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму примерно 5 миллиардов долларов. Это была его первая продажа акций за последние пять лет — с 2016-го.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, подтверждающие продажу.

За несколько дней до этого, 6 ноября, Маск создал опрос в Twitter, где советовался с подписчиками, стоит ли ему продать 10% своих акций компании. Большинство пользователей поддержали продажу акций — за это отдали 57,9% голосов.

Из документов не понятно, повлиял ли на такое решение опрос в Twitter и будет ли бизнесмен продолжать продажи до тех пор, пока не достигнет 10%-го порога.

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Зато в документации указано, что целью продажи было выполнение налоговых обязательств.

Опрос привел к падению акций автопроизводителя на 16% за два дня, поскольку инвесторы обеспокоены последствиями продажи столь значительного пакета акций.

Зачем такой опрос? Твит Маска появился в ответ на законопроект о так называемом налоге на миллиардеров, который разработали американские демократы.

В конце октября председатель финансового комитета Сената США Рон Вайден представил план, по которому федеральный налог на долгосрочный прирост капитала должен распространяться на «нереализованный прирост» биржевых активов людей, имеющих более миллиарда долларов активов или в течение трех лет подряд получавших доход от 100 миллионов долларов.

До этого времени миллиардеры в США могли законно платить налоги по более низкой ставке, чем обычные граждане США, пишет ProPublica. Дело в том, что значительная доля их доходов приходится на рост стоимости принадлежащих им акций. Но это не считается доходом, пока активы не проданы.

Однако демократы в США уже с 2022 года хотят облагать налогом нереализованный прирост капитала миллиардеров. Это нововведение должно затронуть примерно 700 человек в США. А деньги по этому налогу хотят привлечь на социальные программы и борьбу с изменениями климата.

Как отмечает Reuters, по состоянию на 30 июня доля Маска в Tesla составляет ориентировочно 170,5 миллиона акций, а продажа 10% его акций составит примерно 21 миллиард долларов.

Сам Маск ранее критиковал этот налог, отметив, что планирует использовать свои деньги, «чтобы доставить человечество на Марс и сохранить свет сознания».