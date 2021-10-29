Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, в Киевской области приняли решение ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября.
Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:
Дата отмены ограничений пока не известна.
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