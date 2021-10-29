Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, в Киевской области приняли решение ужесточить ограничения на пользование общественным транспортом. Новые правила вступают в силу уже с 13 ноября.

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Начиная с 13 ноября, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Киевской области, необходимо иметь при себе один из документов:

COVID -сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации; отрицательный ПЦР -тест или экспресс-тест, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;

-тест или экспресс-тест, которые были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки; справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения “Дія”.

Дата отмены ограничений пока не известна.

Справка Finance.ua:

в «красной» зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ , непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий;

в то же время в областях «красной» зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1−4 классов;