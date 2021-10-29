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Где в Украине самая дешевая аренда жилья: рейтинг областей

Где в Украине самая дешевая аренда жилья: рейтинг областей

Ежемесячно аренда платы в Украине растет. По данным Госстата, в среднем в сентябре 2021 года за 1-комнатную квартиру украинцы платили 4 251 грн.

Как и ожидалось, самая высокая месячная аренда плата в Киеве – 8 513 грн по данным Госстата. Интересно, что официальная средняя зарплата после налогообложения – 16 629 грн. То есть за аренду в столице нужно отдать практически половину дохода.

В тройку областей с самой высокой арендной платой вошли:

  • Одесская область – 5 686 грн;
  • Львовская – 4 970 грн;
  • Харьковская – 4 965 грн.

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Аналитики обращают внимание, что это средняя стоимость аренды по всей области. В областных центрах – в Одессе, Львове и Харькове – снять жилье значительно дороже.

Где самое дешевое жилье:

  • Луганская область – 2 256 грн;
  • Сумская – 2 364 грн;
  • Ивано-Франковская – 2 535 грн.

Динамика роста цен. С каждым месяцем арендная плата в Украине растет. К примеру, еще в сентябре прошлого года 1-комнатную квартиру можно было снять за 3 880 грн, а в этом сентябре – за 4 251 грн. То есть на 9,6% дороже. Но это неудивительно, ведь инфляция в октябре составила 10,9% в годовом исчислении.

Справка Finance.ua:

  • согласно данным исследования OLX, однушку в Киеве можно снять в среднем за 11 200 грн/мес., в Одессе – за 7 тыс. грн, а во Львове – за 8 500 грн/мес. Детальнее о ценах читайте тут;
  • также исследование показало, что для 29% респондентов деньги от аренды жилья являются основным источником дохода, а для 71% — это финансовая поддержка к основному заработку.

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По материалам Finance.UA
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