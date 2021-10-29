Где в Украине самая дешевая аренда жилья: рейтинг областей

Ежемесячно аренда платы в Украине растет. По данным Госстата, в среднем в сентябре 2021 года за 1-комнатную квартиру украинцы платили 4 251 грн.
Как и ожидалось, самая высокая месячная аренда плата в Киеве – 8 513 грн по данным Госстата. Интересно, что официальная средняя зарплата после налогообложения – 16 629 грн. То есть за аренду в столице нужно отдать практически половину дохода.
В тройку областей с самой высокой арендной платой вошли:
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Аналитики обращают внимание, что это средняя стоимость аренды по всей области. В областных центрах – в Одессе, Львове и Харькове – снять жилье значительно дороже.
Где самое дешевое жилье:
Динамика роста цен. С каждым месяцем арендная плата в Украине растет. К примеру, еще в сентябре прошлого года 1-комнатную квартиру можно было снять за 3 880 грн, а в этом сентябре – за 4 251 грн. То есть на 9,6% дороже. Но это неудивительно, ведь инфляция в октябре составила 10,9% в годовом исчислении.
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