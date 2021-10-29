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Глава СБУ отчитался о борьбе с контрабандой: плюс 980 миллионов в бюджет

Глава СБУ отчитался о борьбе с контрабандой: плюс 980 миллионов в бюджет

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что благодаря работе ведомства по борьбе с контрабандой с начала года доначислили почти 2 млрд грн таможенных платежей и уплачено 981 млн грн в госбюджет.

Об этом Баканов сказал во время брифинга после заседания СНБО.

По его словам, активы топ-контрабандистов, против которых весной были введены санкции, были заблокированы, а деятельность «многих субъектов предпринимательской деятельности» приостановлена.

«Под ограничения в целом попали 22 физических и 146 юридических лиц», — добавил глава СБУ.

«Это вполне оправданные шаги. Так как ранее было зафиксировано подозрительных финансовых операций, связанных с отмыванием доходов, на 938 миллионов гривен. Этим субъектам заблокированы активы и остановлена их финансово-хозяйственная деятельность. По топ-контрабандистам также открыто уголовное производство», — сказал Баканов.


Инфографика: СБУ

Он отметил, что были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия в отношении 104 объектов недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Также Баканов заявил о ряде шагов, которые, по его словам, необходимо предпринять на уровне государства для более эффективной борьбы с контрабандой. В частности, это, по его словам, введение уголовной ответственности за контрабанду товаров в крупных размерах, введение «электронной акцизной марки» и т. д.


Инфографика: СБУ

По материалам Економічна Правда
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