Всемирный банк заменит Doing Business новым рейтингом

Всемирный банк планирует примерно через два года начать публикацию нового рейтинга вместо Doing Business, который отменили из-за скандала с фальсификацией данных.

Об этом рассказала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, сообщает Reuters.

По ее словам, некоторые ключевые концепции нового рейтинга уже определены. В частности, они обеспечат большую прозрачность в отношении методологии, больше доверия к данным опросов компаний и меньше внимания к ранжированию стран.

«Основные гайки и болты станут достоянием общественности. Публичное раскрытие информации – важная опора в восстановлении доверия», – уточнила Рейнхарт.

В сентябре Всемирный банк отказался от рейтинга Doing Business.

Причиной отказа от ежегодных публикаций стал ряд нарушений при составлении рейтингов Doing Business 2018 и Doing Business 2020, изменения в данных которых не соответствовали методологии Doing Business.

В частности, в Doing Business 2018 были исправлены данные по Китаю, а в Doing Business 2020 – по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Азербайджану.

В ходе расследования выяснилось, что экс-гендиректор Всемирного банка Кристалина Георгиева, ныне возглавляющая МВФ, якобы приняла непосредственное участие в улучшении рейтинга Китая.

Публикация нового рейтинга Doing Business 2021 должна была состояться в прошлом году в октябре.

Однако Всемирный банк приостановил публикацию в августе 2020 года на время проведения проверки.

До этого рейтинг Doing Business публиковался в течение 17 лет и отражал состояние и условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Исполнительный совет МВФ в ходе проверки не нашел доказательств вины директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при подготовке рейтинга Doing Business и выразил ей доверие.