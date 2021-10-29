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Всемирный банк заменит Doing Business новым рейтингом

Всемирный банк заменит Doing Business новым рейтингом

Всемирный банк планирует примерно через два года начать публикацию нового рейтинга вместо Doing Business, который отменили из-за скандала с фальсификацией данных.

Об этом рассказала главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, сообщает Reuters.

По ее словам, некоторые ключевые концепции нового рейтинга уже определены. В частности, они обеспечат большую прозрачность в отношении методологии, больше доверия к данным опросов компаний и меньше внимания к ранжированию стран.

«Основные гайки и болты станут достоянием общественности. Публичное раскрытие информации – важная опора в восстановлении доверия», – уточнила Рейнхарт.

В сентябре Всемирный банк отказался от рейтинга Doing Business.

Причиной отказа от ежегодных публикаций стал ряд нарушений при составлении рейтингов Doing Business 2018 и Doing Business 2020, изменения в данных которых не соответствовали методологии Doing Business.

В частности, в Doing Business 2018 были исправлены данные по Китаю, а в Doing Business 2020 – по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Азербайджану.

В ходе расследования выяснилось, что экс-гендиректор Всемирного банка Кристалина Георгиева, ныне возглавляющая МВФ, якобы приняла непосредственное участие в улучшении рейтинга Китая.

Публикация нового рейтинга Doing Business 2021 должна была состояться в прошлом году в октябре.

Однако Всемирный банк приостановил публикацию в августе 2020 года на время проведения проверки.

До этого рейтинг Doing Business публиковался в течение 17 лет и отражал состояние и условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Исполнительный совет МВФ в ходе проверки не нашел доказательств вины директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при подготовке рейтинга Doing Business и выразил ей доверие.

По материалам Финансовый клуб
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