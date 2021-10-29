На что обращать внимание перед покупкой б/у автомобиля?

Итак, вы решили этот важный вопрос — купить новый или подержанный автомобиль. Покупка б/у автомобиля может быть отличным способом передвижения без высокой цены на новое авто. Но как убедиться, что б/у машина соответствует всем заявленным в интернет-объявлении характеристикам?

В приведенном ниже списке указано, на что следует обратить внимание при покупке авто у частного продавца или дилера, чтобы вы могли совершить покупку со спокойной душой и без дополнительных трат в ближайшем будущем.

1. Узнайте историю автомобиля

Получив как можно больше информации от нынешнего владельца, следует провести собственное исследование. Проверив VIN (идентификационный номер автомобиля) через платный сервис, например CARFAX, вы узнаете, не попадал ли автомобиль в аварию, нет ли на нем залоговых прав, а также не было ли отзывов по данной модели.

2. Ржавчина или повреждение краски

Пройдитесь вокруг автомобиля и обратите внимание на ржавые пятна или сколы краски. Небольшие локальные пятна ржавчины не всегда должны становится причиной отказа от покупки, поскольку их можно легко устранить. Если же есть места, где металл полностью проржавел, лучше пересмотреть покупку.

3. Проблемы с рамой автомобиля

Пока вы обходите авто, вам также следует обратить внимание на проблемы с рамой. Ровно ли сидит автомобиль на земле? Не свисает ли что-нибудь с шасси? Обратите внимание на бамперы и осмотрите багажник и капот на предмет новых болтов или искривлений, которые могут свидетельствовать о недавней аварии.

4. Загляните под капот

Двигатель — самая важная часть любого автомобиля. При заглушенном авто откройте капот и визуально осмотрите двигатель на предмет утечек жидкости, коррозии или трещин на шлангах и ремнях. Проверьте щупы уровня масла и трансмиссии на предмет обесцвечивания — масло должно быть светло-коричневым, а трансмиссионная жидкость — розовой или красной.

5. Состояние шин

Протектор шин должен быть равномерно изношен, поскольку неравномерная поверхность протектора или повышенный износ шин часто означает плохую развесовку, что может быть симптомом проблем с рулевым управлением, подвеской или рамой. Плохо выровненный автомобиль при движении будет тянуть в сторону.

6. Пробег

В среднем автомобиль набирает около 20000 км за год. Чтобы определить, какой реальный пробег у рассматриваемого вами авто, разделите число на одометре на возраст автомобиля. У автомобиля с большим пробегом износ механических компонентов будет значительно больше.

7. Электроника в салоне

Нажмите на несколько кнопок и убедитесь, что магнитола, стеклоподъемники и другие электронные компоненты работают исправно. Проверьте также кондиционер и отопление.

8. Обивка салона

Сидения и ткань салона могут сильно изнашиваться. Внимательно осмотрите салон на предмет потертостей, пятен и трещин обивки на всех передних и задних сидениях — ремонт обивки может обойтись недешево.

9. Тест-драйв

Тест-драйв — это, пожалуй, самая важная часть покупки б/у автомобиля. Спланируйте свой маршрут и испытайте автомобиль на прочность, чтобы проверить его маневренность, ускорение, торможение, а также подвеску. Если возможно, поезжайте по трассе и попробуйте параллельную парковку, чтобы почувствовать, какие слепые зоны могут быть у данного автомобиля.

10. Диагностика турбокомпрессора авто

Перед покупкой автомобиля с турбированным двигателем, следует отвезти его на техосмотр. Только так можно определить, есть ли в данном узле какие-либо скрытые проблемы или области, которые могут стать серьезной проблемой в будущем. В таком случае рекомендуется обратиться к квалифицированным мастерам компании Centr Turbin, где готовы выполнить диагностику и ремонт турбин в Киеве любой сложности.

Надеемся, что вышеприведенные советы будут полезны для вас при выборе машины и вы сможете уберечься от дорогостоящего ремонта транспортного средства в ближайшее время.