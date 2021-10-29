Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция

С 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2–4 групп упрощенной системы налогообложения.

Об этом пишет “Экономическая правда”.

Какие бывают кассовые аппараты:

Классические ( РРО ) – похожие на банковские терминалы или небольшие принтеры. Их функция – выдавать клиентам фискальные чеки.

) – похожие на банковские терминалы или небольшие принтеры. Их функция – выдавать клиентам фискальные чеки. Программные ( ПРРО ) – приложение или программа с той же функцией, установленная на смартфон, планшет, компьютер или ноутбук.

ГНС предлагает бесплатный ПРРО для платформ Windows и Android. Приложения нет ни в каких онлайн-магазинах, а скачать программу можно только на официальном сайте налоговой. Приложение от ГНС выполняет базовые функции:

фискализация расчетных операций (передача отчетов в налоговую);

работа с электронными чеками.

Вместе с тем на рынке есть множество коммерческих ПРРО с более широкими возможностями, например интеграция с электронными системами автоматизации бизнеса.

Функционал платных регистраторов обычно позволяет:

управлять всеми кассами и кассирами одновременно;

загружать товары из других программ;

менять цены;

делать скидки и т.д.

Как установить ПРРО

ПРРО необходимо зарегистрировать в Электронном кабинете налогоплательщика. Заполнив форму №1-ПРРО, в четвертом разделе “Данные о ПРРО” следует выбрать тип аппарата:

стационарный – используется по адресу из регистрационного заявления;

передвижной – можно использовать по всей Украине;

касса самообслуживания – по адресу из регистрационного заявления без кассира (платежный терминал);

интернет-торговля – по адресу из регистрационного заявления, можно с кассиром (интернет-магазин, сайт).

Пошаговая инструкция регистрации ПРРО

1. Зарегистрировать точку продаж в кабинете налогоплательщика. В разделе “Ввод отчетности” выбрать группу отчетов F13, создать и отправить форму F1312003.

2. Выбрать платный или бесплатный ПРРО.

3. Загрузить файл ПРРО и установить его на устройство, которое будет выполнять роль кассового аппарата.

4. Создать виртуальную кассу и заполнить форму №1-ПРО (F1304102 в разделе “Ввод отчетности”, выбрать группу отчетов F13). В пункте №5 важно выбрать “Производится”, чтобы ПРРО не прекратил присылать информацию налоговой, если интернет исчезнет.

5. После отправки формы №1-ПРО вы получите квитанцию с фискальным номером, под которым налоговая зарегистрировала ваш ПРРО.

6. Лицо, которое будет работать с регистратором, должно иметь собственную электронную подпись.

7. Далее в ПРРО можно вводить перечень товаров, которые вы реализуете.