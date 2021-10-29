Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция

С 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2–4 групп упрощенной системы налогообложения.
Об этом пишет “Экономическая правда”.
Какие бывают кассовые аппараты:
ГНС предлагает бесплатный ПРРО для платформ Windows и Android. Приложения нет ни в каких онлайн-магазинах, а скачать программу можно только на официальном сайте налоговой. Приложение от ГНС выполняет базовые функции:
Вместе с тем на рынке есть множество коммерческих ПРРО с более широкими возможностями, например интеграция с электронными системами автоматизации бизнеса.
Функционал платных регистраторов обычно позволяет:
Как установить ПРРО
ПРРО необходимо зарегистрировать в Электронном кабинете налогоплательщика. Заполнив форму №1-ПРРО, в четвертом разделе “Данные о ПРРО” следует выбрать тип аппарата:
Пошаговая инструкция регистрации ПРРО
1. Зарегистрировать точку продаж в кабинете налогоплательщика. В разделе “Ввод отчетности” выбрать группу отчетов F13, создать и отправить форму F1312003.
2. Выбрать платный или бесплатный ПРРО.
3. Загрузить файл ПРРО и установить его на устройство, которое будет выполнять роль кассового аппарата.
4. Создать виртуальную кассу и заполнить форму №1-ПРО (F1304102 в разделе “Ввод отчетности”, выбрать группу отчетов F13). В пункте №5 важно выбрать “Производится”, чтобы ПРРО не прекратил присылать информацию налоговой, если интернет исчезнет.
5. После отправки формы №1-ПРО вы получите квитанцию с фискальным номером, под которым налоговая зарегистрировала ваш ПРРО.
6. Лицо, которое будет работать с регистратором, должно иметь собственную электронную подпись.
7. Далее в ПРРО можно вводить перечень товаров, которые вы реализуете.
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