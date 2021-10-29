0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция

Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция

С 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2–4 групп упрощенной системы налогообложения.

Об этом пишет “Экономическая правда”.

Какие бывают кассовые аппараты:

  • Классические (РРО) – похожие на банковские терминалы или небольшие принтеры. Их функция – выдавать клиентам фискальные чеки.
  • Программные (ПРРО) – приложение или программа с той же функцией, установленная на смартфон, планшет, компьютер или ноутбук.

ГНС предлагает бесплатный ПРРО для платформ Windows и Android. Приложения нет ни в каких онлайн-магазинах, а скачать программу можно только на официальном сайте налоговой. Приложение от ГНС выполняет базовые функции:

  • фискализация расчетных операций (передача отчетов в налоговую);
  • работа с электронными чеками.

Вместе с тем на рынке есть множество коммерческих ПРРО с более широкими возможностями, например интеграция с электронными системами автоматизации бизнеса.

Функционал платных регистраторов обычно позволяет:

  • управлять всеми кассами и кассирами одновременно;
  • загружать товары из других программ;
  • менять цены;
  • делать скидки и т.д.

Как установить ПРРО

ПРРО необходимо зарегистрировать в Электронном кабинете налогоплательщика. Заполнив форму №1-ПРРО, в четвертом разделе “Данные о ПРРО” следует выбрать тип аппарата:

  • стационарный – используется по адресу из регистрационного заявления;
  • передвижной – можно использовать по всей Украине;
  • касса самообслуживания – по адресу из регистрационного заявления без кассира (платежный терминал);
  • интернет-торговля – по адресу из регистрационного заявления, можно с кассиром (интернет-магазин, сайт).

Пошаговая инструкция регистрации ПРРО

1. Зарегистрировать точку продаж в кабинете налогоплательщика. В разделе “Ввод отчетности” выбрать группу отчетов F13, создать и отправить форму F1312003.
2. Выбрать платный или бесплатный ПРРО.
3. Загрузить файл ПРРО и установить его на устройство, которое будет выполнять роль кассового аппарата.
4. Создать виртуальную кассу и заполнить форму №1-ПРО (F1304102 в разделе “Ввод отчетности”, выбрать группу отчетов F13). В пункте №5 важно выбрать “Производится”, чтобы ПРРО не прекратил присылать информацию налоговой, если интернет исчезнет.
5. После отправки формы №1-ПРО вы получите квитанцию с фискальным номером, под которым налоговая зарегистрировала ваш ПРРО.
6. Лицо, которое будет работать с регистратором, должно иметь собственную электронную подпись.
7. Далее в ПРРО можно вводить перечень товаров, которые вы реализуете.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.