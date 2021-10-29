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Самые популярные новые авто украинского производства

Самые популярные новые авто украинского производства

В октябре 2021 года на украинских предприятиях было собрано всего 292 транспортных средства (включая легковушки, автобусы и грузовики). И если низкий итог августа (тогда в Украине собрали 554 автомобиля) еще можно было списать на отпускной период, а рост в сентябре показался логичным результатом отложенного спроса летом (909 шт.), то сейчас на отсутствие интереса покупателей нечего жаловаться.

Об этом свидетельствует аналитика портала dom.ria.

Эксперты приводят рейтинг продаж новых легковых автомобилей украинского производства в октябре и советуют обратить внимание на количество сделок и не забывать, что в течение прошлого месяца дилеры испытывали определенный дефицит некоторых моделей.

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Самые популярные новые авто украинского производства:

  • Skoda Karoq: 140 авто;
  • Kia Rio X: 105 авто;
  • Kia Rio: 51 авто;
  • Renault Arkana: 48 авто;
  • Skoda Kodiaq: 38 авто;
  • Lada Vesta: 37 авто;
  • Skoda Fabia: 30 авто;
  • Lada Granta: 26 авто;
  • Skoda Superb: 18 авто;
  • Lada Vesta Cross: 18 авто;
  • Lada XRay: 13 авто;
  • Lada Largus: 12 авто.

«Следует отметить, списать падение продаж на отсутствие спроса в этом случае не получится: желающих купить легковушки украинского производства оказалось значительно больше количества произведенных в октябре в Украине автомобилей», — отмечают аналитики.

Где производят автомобили в Украине (по итогам октября 2021 по сравнению с октябрем 2020):

  • ЗАЗ: 127 авто (485 авто, — 74%);
  • «Еврокар»: 92 авто (339, — 73%);
  • «Черкасский автобус»: 34 автобуса (34 ТС);
  • «Черниговский автозавод» («Эталон»): 34 автобуса (34 ТС);
  • «Богдан»: 3 автобуса (12 ТС — 75%);
  • «Часовоярский автобусный»: 2 автобуса (5 ТС — 60%).

Очевидно, что снижение темпов производства в Украине вызвано проблемами с комплектующими на предприятиях поставщиков. Итог нам известен: в октябре 2021 года в Украине собрали 292 транспортных средства, из которых легковыми автомобилями были лишь 202 единицы.

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По материалам Finance.UA
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