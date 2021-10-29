В октябре 2021 года на украинских предприятиях было собрано всего 292 транспортных средства (включая легковушки, автобусы и грузовики). И если низкий итог августа (тогда в Украине собрали 554 автомобиля) еще можно было списать на отпускной период, а рост в сентябре показался логичным результатом отложенного спроса летом (909 шт.), то сейчас на отсутствие интереса покупателей нечего жаловаться.
Об этом свидетельствует аналитика портала dom.ria.
Эксперты приводят рейтинг продаж новых легковых автомобилей украинского производства в октябре и советуют обратить внимание на количество сделок и не забывать, что в течение прошлого месяца дилеры испытывали определенный дефицит некоторых моделей.
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Самые популярные новые авто украинского производства:
«Следует отметить, списать падение продаж на отсутствие спроса в этом случае не получится: желающих купить легковушки украинского производства оказалось значительно больше количества произведенных в октябре в Украине автомобилей», — отмечают аналитики.
Где производят автомобили в Украине (по итогам октября 2021 по сравнению с октябрем 2020):
Очевидно, что снижение темпов производства в Украине вызвано проблемами с комплектующими на предприятиях поставщиков. Итог нам известен: в октябре 2021 года в Украине собрали 292 транспортных средства, из которых легковыми автомобилями были лишь 202 единицы.
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