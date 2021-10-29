Госбанки начали отчитываться о заработных платах своих руководителей. Где получают больше всего

С 5 ноября государственные банки начали публиковать отчетность, которая показывает уровень заработных плат наблюдательных советов и членов правления в соответствии с законом по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных и коммунальных компаниях.

Об этом пишет «Украинский капитал».

Например, в Ощадбанке, который в НБУ часто обвиняли в низкой операционной эффективности, зарплаты выше, чем в Укргазбанке, который в последние годы является традиционно прибыльным и одним из самых эффективных госбанков.

Так, председатель правления Ощадбанка получает заработную плату в 1,082 млн грн в месяц. Заместители имеют заработные платы от 312 до 541 тысячи гривен в месяц.

Что касается наблюдательного совета банка, то там зарплата начинается с 374-х тысяч гривен. Такую заработную плату получают преимущественно независимые члены Наблюдательного совета. При этом двое членов Наблюдательного совета, которые являются представителями государства, получают по 526 тысяч гривен в месяц.

Расходы «на содержание» членов органа согласно обнародованному отчету достигают 70 тысяч гривен за квартал.

В Укргазбанке зарплаты скромнее. Председатель правления получает 620 тысяч гривен, а зарплаты членов правления находятся в диапазоне от 324 до 526 тысяч гривен.

Наименьшие зарплаты здесь и у членов Наблюдательного совета. Все члены органа, кроме одного, получают по 376 тысяч в квартал, а лишь у одного члена НС зарплата составляет 445 тысяч грн за квартал. Таким образом, с зарплатой чуть выше 100 тыс. грн это наименьшие зарплаты на подобных должностях среди госбанков.

Самыми высокими зарплаты оказались в крупнейшем банке страны — ПриватБанке. Председатель правления банка получает 1,136 млн грн в месяц. Заместитель председателя правления получает лишь на 130 тысяч меньше председателя Банка — это самая большая зарплата среди всех заместителей председателей правлений госбанков. Другие же члены получают от 614 до 768 тысяч гривен.

Члены наблюдательного совета ПриватБанка также являются лидерами по заработным платам. Их вознаграждение стартует от 580 тысяч гривен. Наибольший уровень заработной платы у независимых членов — он достигает 765 тысяч гривен.

Компенсации расходов и дополнительные блага у отдельных представителей этого органа достигают около 100 тысяч гривен в месяц.

По сравнению с ПриватБанком, зарплаты в Укрэксимбанке также выглядят несколько скромнее.

Исполняющий обязанности председателя правления здесь получает 450 тысяч гривен. Зарплаты двух членов правления составляют 270 тысяч грн. Еще у трех членов правления заработная плата равна окладу нынешнего руководителя банка — 450 тысяч грн. Другие выплаты в денежной форме у отдельных заместителей здесь достигают 373 тысяч гривен.

Наибольшая заработная плата в Наблюдательном совете здесь достигает 490 тысяч гривен, а наименьшая начинается от 373 тысяч гривен. Компенсации и дополнительные блага, согласно отчету, здесь также могут составлять до 100 тыс. грн в месяц.